Britse rechter geeft toestemming voor uitlevering van Julian Assange aan VS

WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag aan de Verenigde Staten worden uitgeleverd, zo heeft een Britse rechter vandaag bepaald. Het is nu aan de Britse minister van Binnenlandse zaken, Priti Patel, of de uitlevering doorgaat. Zij heeft tot 18 mei om over de uitlevering te besluiten. Met de beslissing is het einde in het lange gevecht over de uitlevering van Assange aan de VS dichterbij gekomen.

De VS verdenkt Assange van het plegen van computervredebreuk. Ook stellen de Amerikaanse autoriteiten dat hij samen met klokkenluider Chelsea Manning medeplichtig is aan het onrechtmatig verkrijgen en verspreiden van vertrouwelijke defensiedocumenten. Assange zou Manning ook hebben geholpen bij het verkrijgen van informatie waarvan hij wist dat die ten nadele van de VS gebruikt zou worden of in voordeel van een buitenlandse natie was. Tevens wordt hij beschuldigd van samenzweren met hackersgroep LulzSec.

De advocaten van Assange hebben nu vier weken de tijd om de Britse minister op andere gedachten te brengen. Daarnaast zou de WikiLeaks-oprichter nog bij het High Court in beroep kunnen gaan. Volgens Amnesty International zal Assange, ondanks beloftes van Amerika, een grote kans lopen om in een Amerikaanse gevangenis slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen.

"Groot-Brittannië heeft de plicht om niemand naar een plek te sturen waar zijn of haar veiligheid in gevaar is. De Britse overheid mag die verantwoordelijkheid niet naast zich neerleggen", zegt Agnes Callamard, de secretaris-generaal van Amnesty International. "De Amerikaanse autoriteiten hebben duidelijk gezegd dat ze de voorwaarden van Assange’s opsluiting kunnen veranderen wanneer ze dat nodig achten. Dat betekent dat Assange een groot risico loopt om tijdens zijn gevangenschap ernstige schade op te lopen, zowel psychologisch als fysiek."

Volgens Callamard zal de uitlevering van Assange ook gevolgen hebben voor de persvrijheid. "Het publiceren van informatie die in het algemeen belang is, is een van de kernwaarden van de persvrijheid", zegt Callamard. "Het uitleveren van Assange om terecht te staan voor beschuldigingen van spionage door het publiceren van geheime informatie, zal een gevaarlijk precedent scheppen en ertoe leiden dat journalisten wereldwijd op hun hoede moeten zijn."