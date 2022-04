Ransomwaregroep publiceert gigabytes aan gevoelige data gemeente Buren

Een ransomwaregroep heeft onlangs weten in te breken op systemen van de gemeentes Buren en Neder-Betuwe, waarbij honderddertig gigabyte aan data is buitgemaakt en op internet gepubliceerd. Volgens de gemeente Buren blijkt uit de eerste inventarisatie dat het ook om gevoelige persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie gaat. Een volledig beeld van de gestolen en gepubliceerde data, het gaat om ruim 730.000 bestanden, wordt uiterlijk begin volgende week verwacht.

"We weten nu dat er inderdaad persoonlijke gegevens gestolen zijn en dat vinden we heel erg. We zetten man en macht in om te achterhalen om wat voor gegevens het precies gaat en van wie. We lopen alle bestanden na", zegt burgemeester Josan Meijers. "Zo weten we van wie er belangrijke gegevens, zoals identiteitsgegevens, zijn gelekt. Inwoners en medewerkers van wie persoonlijke of vertrouwelijke gegevens zijn buit gemaakt, informeren wij zodra bekend is om welke gegevens het gaat."

Volgens de gemeente heeft de aanval en het datalek geen gevolgen voor de dienstverlening richting inwoners. Wel zegt de gemeente alert te zijn op signalen dat gegevens door anderen worden gebruikt. "Als blijkt dat er persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van inwoners en medewerkers zijn buit gemaakt, nemen wij contact op met de betreffende personen." Hoe de aanval precies kon plaatsvinden laat de gemeente niet weten. Zodra er meer informatie bekend is komt de gemeente met een update.