Opera voorziet standaardbrowser van nieuwe ingebouwde cryptowallet

Browserontwikkelaar Opera heeft de standaardversie van Opera voorzien van een nieuwe ingebouwde cryptowallet waarmee gebruikers hun cryptovaluta kunnen beheren. De wallet was eerst alleen beschikbaar in de Opera Crypto Browser, die specifiek voor cryptogebruikers is ontwikkeld. Volgens Opera moet de cryptowallet het gebruik van cryptovaluta voor mensen eenvoudiger maken en voor een toekomstbestendige "Web 3.0 browser" zorgen.

Opera beschikte al over een ingebouwde cryptowallet, maar de nieuwe cryptowallet moet voor een betere web 3.0- en crypto-ervaring zorgen. Het gaat om een non-custodial cryptowallet die netwerkondersteuning voor Ethereum en Polygon biedt. Zo is het mogelijk om Ethereum te kopen, maar ook Matic- en Ethereum-tokens te kopen, versturen of om te wisselen. Daarnaast maakt de nieuwe wallet het mogelijk om zonder extensies direct met Ethereum en Polygon dApps verbinding te maken. DApps zijn gedecentraliseerde apps die autonoom kunnen opereren. De nieuwe wallet is beschikbaar in Opera 86.