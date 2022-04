Belgisch AZ Herentals ziekenhuis getroffen door datalek

Het Herentalse AZ ziekenhuis in de provincie Antwerpen heeft te maken gekregen met een datalek nadat een aanvaller toegang kreeg tot een aantal interne documenten van het ziekenhuis. Volgens het ziekenhuis in Herentals is er geen toegang verkregen tot het elektronische patiëntendossier en is de werking van het ziekenhuis nooit in gevaar geweest.

Details over het "cyberincident" zijn verder niet gegeven, behalve dat het ziekenhuis melding van een "onbekende groep" kreeg die ongeautoriseerde toegang tot een aantal interne documenten had gekregen. Naar aanleiding van het datalek heeft het ziekenhuis melding gedaan bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de cyberunit van de federale politie. Ook zijn er externe cyberexperts ingeroepen om de eigen it-dienst te ondersteunen, het lek te zoeken en dat te dichten.

"Het AZ Herentals beschouwt het als zijn grootste prioriteit om ervoor te zorgen dat de gegevens beschermd blijven en neemt dit incident dan ook heel ernstig. Zodra dit mogelijk is, zullen de betrokken patiënten door het AZ Herentals ingelicht worden", aldus het ziekenhuis in een verklaring. Patiënten die met vragen over het incident zitten kunnen contact opnemen met de Data Protection Officer. Het ziekenhuis telt achthonderd medewerkers en meer dan 240 bedden.