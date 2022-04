Politie ontvangt jaarlijks zo'n tweehonderd aangiftes van ransomware

De Nederlandse politie ontvangt jaarlijks rond de tweehonderd aangiftes van ransomware, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. Dat laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten op Kamervragen van het CDA. CDA-Kamerlid Bontenbal had de minister om informatie gevraagd over het aantal aanvallen per maand, de ernst van het probleem en de omvang van de aangerichte schade.

"Over de hoeveelheid ransomware-aanvallen in Nederland en de schade die deze aanvallen veroorzaken zijn weinig kwantitatieve gegevens beschikbaar. Het beeld, ook op basis van mediaberichtgeving, is dat het aantal aanvallen toeneemt en dat ook de hoogte van het geëiste losgeld toeneemt. De politie geeft aan dat zij jaarlijks rond de tweehonderd aangiftes van ransomware ontvangt", antwoordt Yesilgöz.

De minister voegt toe dat de aangiftebereidheid bij cybercrimedelicten echter laag is, wat met name geldt voor ransomware. "Het aantal aangiften is daarom geen goede weerspiegeling van de omvang van de problematiek. Ransomware-aanvallen kunnen grote maatschappelijke en economische impact hebben. Het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 stelt dat ransomware een risico vormt voor de nationale veiligheid."

Op basis van informatie van de politie stelt Yesilgöz dat ransomware-aanvallen met name gericht zijn op het mkb en grote bedrijven. Mkb-bedrijven zijn doelwit van ongerichte aanvallen waarbij gebruik wordt gemaakt van ransomware-as-a-service. Bij de meer gerichte aanvallen, waarbij criminelen maatwerk leveren om tot maximaal financieel gewin te komen, zijn grote organisaties het doelwit, aldus de minister.