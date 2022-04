Google geeft label aan Chrome-extensies van gecontroleerde ontwikkelaars

Om het vinden van veilige, betrouwbare en privacyvriendelijke extensies in de Chrome Web Store te vereenvoudigen heeft Google twee nieuwe labels geïntroduceerd die gebruikers hierbij moeten helpen. De Established Publisher badge is voor extensies waarvan de identiteit van de ontwikkelaar is gecontroleerd en de ontwikkelaar over langere tijd heeft bewezen het beleid van Google te volgen.

De Featured badge is voor extensies die de technische best practices van Google volgen. Zo moeten ze een goede, intuïtieve ervaring bieden, de laatste API's gebruiken en de privacy van eindgebruikers respecteren. Ook moet de extensie een duidelijke pagina met goede afbeeldingen en informatie voor gebruikers hebben. In het verleden zijn geregeld malafide extensies in de Web Store opgedoken. Google benadrukt dat ontwikkelaars en uitgevers niet voor de badges kunnen betalen.