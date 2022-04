Belastingdienst zette omstreden software voor fraudebestrijding vaker in

De Belastingdienst heeft omstreden software om fraude met toeslagen te bestrijden vaker ingezet dan gemeld, zo laat staatssecretaris De Vries van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten. De staatssecretaris heeft dit inmiddels ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

Het "Risicoclassificatiemodel van Toeslagen" werd van april 2013 tot en met november 2019 elke maand ingezet, voorafgaand aan de maandelijkse uitkering van huur- en kinderopvangtoeslagen aan burgers. De aanvragen met het hoogste risico op fouten werden maandelijks geselecteerd voor handmatige behandeling. Dit betekende dat de uitbetaling van de betreffende toeslagen werd uitgesteld, totdat een Belastingdienstmedewerker de zaak had behandeld.

Het model keek naar verschillende indicatoren om te bepalen of er een hoger risico was. Volgens De Vries hadden burgers met een niet-Nederlandse nationaliteit een grotere kans op een handmatige beoordeling. Niet alleen werd er naar het Nederlanderschap gekeken, maar ook naar de indicator "leeftijd bsn". Iets dat niet eerder was gemeld.

Daarnaast meldt de staatssecretaris dat het model vaker is ingezet dan alleen voor het selecteren van aanvragen die voor een handmatige behandeling in aanmerking kwamen. Voor zover nu bekend werd de risicoscore van het model onder andere toegevoegd in het kader van onderzoeken van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams, eigen onderzoeken naar aanleiding van door het Financieel Expertise Centrum aangedragen zaken en bij CAF (Combiteam Aanpak Facilitators)-onderzoeken binnen de afdeling Toeslagen.

"Dit is in tegenstelling tot wat eerder bij brief van 8 december 2021 aan uw Kamer is gemeld waarin is aangegeven dat in relatie tot CAF-onderzoeken binnen Toeslagen geen gebruik werd gemaakt van het model", laat De Vries weten. "Dat de risicoscores breder zijn gebruikt is zorgelijk en ook daarover is de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd." Volgens de staatssecretaris kan niet worden uitgesloten dat burgers door het breder gebruik van het model zijn benadeeld. Er wordt nu onderzocht of burgers vanwege het gebruik van het model moeten worden gecompenseerd.