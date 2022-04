Duitsland mist deadline van invoering NL-Alert-achtig waarschuwingssysteem

Duitsland zal de invoering van een mobiel waarschuwingssysteem dat via cell broadcast opereert niet op tijd halen. De Duitse versie van NL-Alert had voor 21 juni operationeel moeten zijn, maar dat zal op zijn vroegst eind 2022 worden. De Europese Elektronische Communicatie Code stelt dat alle telecomaanbieders in EU-lidstaten per 21 juni publieke waarschuwingen naar eindgebruikers moeten kunnen sturen, zo laat het Duitse Heise weten.

Afgelopen februari werden de technische richtlijnen voor het Duitse systeem gepubliceerd, dat DE-Alert heet. Telecomproviders hebben daardoor de technische voorwaarden om cell broadcast als onderdeel van het Duitse modulaire waarschuwingssysteem te implementeren. Wanneer dit precies gereed zal zijn is onbekend. De richtlijn en regelgeving van het Duitse ministerie van Economische Zaken stellen namelijk niet wanneer DE-Alert van start moet gaan. Daarnaast blijkt dat de implementatie lastiger is dan gedacht.