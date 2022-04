Man steelt 340.000 euro via phishingaanvallen op Marktplaats-gebruikers

Een 31-jarige Amsterdammer heeft via phishingaanvallen op tientallen Marktplaats-gebruikers bijna 340.000 euro weten te stelen. De man werd onlangs wegens computervredebreuk en wapenbezit tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld.

De Amsterdammers benaderde mensen die op Marktplaats producten aanboden en deed zich voor als potentiële koper. Vervolgens verstuurde de man een link via WhatsApp om de betaling zogenaamd veilig via de ‘Gelijk Oversteken-service’ van Marktplaats te laten verlopen. Deze link wees echter naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers daar invulden kon de Amsterdam tonnen van zijn slachtoffers stelen. Bij één slachtoffer wist de man meer dan 166.000 euro van de rekening te stelen. In totaal deden 42 mensen aangifte, die bij elkaar voor een bedrag van bijna 340.000 euro waren bestolen.

"Door op die doortrapte manier mensen op te lichten, heeft verdachte zich met zijn mededaders schuldig gemaakt aan zeer ernstige inbreuken in de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers, waartoe de inloggegevens van hun bankrekeningen behoren, het vertrouwen van zijn slachtoffers beschaamd en hen schade, schaamte en andere narigheid bezorgd. Zoals door één van de slachtoffers ter terechtzitting is toegelicht, kreeg zij problemen op haar werk omdat zij door toedoen van verdachte plots met hoge schulden kampte", aldus de rechter.

Die stelde dat gezien de ernst van de gepleegde misdrijven, het grote aantal slachtoffers, het aanzienlijke geldbedrag dat werd gestolen, het georganiseerde verband waarin dit plaatsvond en de rol die verdachte hierin speelde, er niet anders dan een lange gevangenisstraf kon worden opgelegd. Daarnaast moet de man bijna 340.000 euro aan ABN Amro, ING en Rabobank terugbetalen.