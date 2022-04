Minister: besluit over e-maildienst voor gevangenen duurt nog weken

E-maildienst eMates, dat e-mailverkeer tussen gedetineerden en hun familie en vrienden verzorgt, zal nog zeker weken offline blijven als het nog online komt, zo meldt minister Weerwind voor Rechtsbescherming. Eind maart werd bekend dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wegens veiligheidszorgen had besloten om voorlopig geen gebruik meer te maken van eMates.

Begin maart uitte het Openbaar Ministerie (OM) zorgen over eMates. De eerste en grootste zorg is het gebrek aan contractuele afspraken tussen DJI en eMates. Er is geen zicht op het systeem en het is niet bekend of het voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens. Verder is het volgens het OM onduidelijk of er waarborgen bestaan tegen ongeoorloofde toegang tot die gegevens.

Tevens is er geen zicht op de informatie van gedetineerden die via dit systeem wordt verstuurd en de wijze waarop en wie erbij eMates hiertoe toegang heeft, en hoe zij met die informatie omgaan. Dit geldt volgens het OM zowel voor informatie waar gedetineerden zich bevinden, welke andere gedetineerden zich ook in dezelfde inrichting bevinden, als voor de inhoud van die berichten. Een ander punt van zorg is het aantal via de dienst verstuurde berichten.

"De berichtenservice, die kleinschalig is begonnen met het idee gedetineerden snel en laagdrempelig contact te laten houden met hun relaties, is mogelijk uitgegroeid tot een kwetsbare dienst die doelwit kan zijn voor kwaadwillenden", stelt Weerwind. Volgens de minister is de grootste zorg dat er geen zicht is op het systeem van eMates en niet bekend is of het voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens. "Dit is een generiek probleem dat maakt dat de berichtenservice voor een ieder wordt opgeschort."

Weerwind reageerde op Kamervragen van SP-Kamerlid Nispen. Die wilde weten waarom er niet voor een gerichtere aanpak is gekozen. "Waarom worden dan nu alle gedetineerden en achterblijvers over een kam geschoren en gedupeerd?" Volgens de minister is een beperking op de hoeveelheid eMates-berichten die gevangenen mogen versturen en ontvangen niet toegestaan, aangezien dat in strijd is met regelgeving.

Van Nispen wilde ook weten wanneer gedetineerden weer via eMates kunnen communiceren, maar dat kan nog wel even duren, aldus de minister. Het onderzoek naar de e-maildienst zal namelijk zo'n drie maanden in beslag nemen. "Wanneer het onderzoek is afgerond zal besloten worden of en onder welke condities de berichtenservice via eMates kan worden hervat."