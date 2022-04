EFF: anonieme Twitter-accounts zijn essentieel voor gebruikers

De mogelijkheid om anoniem op Twitter te zijn is essentieel voor gebruikers en een belangrijk onderdeel van de vrijheid van meningsuiting, zo vindt de EFF. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging is bang dat nieuwe eigenaar Elon Musk de mensenrechtenwaarde van pseudonieme meningsuiting niet volledig waardeert.

Onlangs suggereerde Musk in een tweet dat Twitter onder zijn leiderschap "alle echte mensen" zou gaan "authenticeren". Volgens de EFF zijn pseudonimiteit en anonimiteit essentieel in het beschermen van gebruikers die meningen, identiteiten of interesses hebben die niet overeenkomen met de machthebbers. "Politieke dissidenten kunnen in groot gevaar zijn wanneer machthebbers hun ware identiteit achterhalen", zegt Jillian York van de burgerrechtenbeweging.

Daarnaast stelt York dat er weinig bewijs is dat het verplichten van mensen om hun "echte" namen te gebruiken voor een meer beschaafde omgeving zorgt, terwijl er voldoende bewijs is dat het wel invoeren van een dergelijke maatregel catastrofale gevolgen voor de meeste kwetsbare gebruikers van het platform heeft. De EFF stelt dat Musk zich onlangs kritisch heeft uitgelaten over anonieme gebruikers op het platform en dat Twitter alle echte mensen zou moeten authenticeren.

Tevens heeft de Tesla-eigenaar zich uitgelaten over het aanpassen van het verificatieproces waarmee accounts een blauw vinkje krijgen om aan te tonen dat ze geverifieerd zijn. "Botnets en trollen zijn al lang een probleem voor Twitter, maar het verplichten van gebruikers om identificatie te tonen om te bewijzen dat ze "echt" zijn gaat tegen de bedrijfsethos in", laat York weten.

Volgens de EFF zijn er geen eenvoudige manieren om verificatie te verplichten zonder dat dit nadelige gevolgen voor sommige gebruikers en de vrijheid van meningsuiting heeft. "Elke voorstander van de vrijheid van meningsuiting (zoals Musk zichzelf ziet) die wil dat gebruikers verplicht een identiteitsbewijs opsturen om toegang tot een platform te krijgen is waarschijnlijk onbekend met het grote belang van pseudonimiteit en anonimiteit", merkt York op.

End-to-end encryptie

Verder wil de Amerikaanse burgerrechtenbeweging dat Twitter de privéberichten die gebruikers onderling versturen end-to-end gaat versleutelen. Iets dat nu nog niet het geval is. "Het versleutelen van privéberichten zou veel doen voor het verbeteren van de veiligheid van gebruikers, en kan de redelijke angst wegnemen dat wie bij Twitter werkt, in de raad van bestuur zit of aandelen bezit, de berichten van gebruikers kan bespioneren", gaat York verder. "Wanneer gebruikers meer controle hebben, maakt het minder uit wie eraan het hoofd staat, en dat is goed voor iedereen."