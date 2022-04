Verkopers IoT-apparaten vanaf 27 april wettelijk verplicht updates te leveren

Verkopers van Internet of Things (IoT)-apparaten, zoals smart tv’s en horloges, printers, camera’s en babyfoons, zijn vanaf 27 april wettelijk verplicht om software- en beveiligingsupdates te leveren. Hetzelfde geldt ook bij de aanschaf van bijvoorbeeld games of apps en voor streamingdiensten. Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt.

Volgens het ministerie van Economische Zaken zorgt de updateplicht ervoor dat gebruikers langer verzekerd blijven van een ondersteund, werkend en veilig apparaat. De termijn van verplichte updates is op basis van proportionaliteit: dus wat redelijk is voor een eindgebruiker. Bij een duurder product zoals een slimme wasmachine mogen gebruikers langer updates verwachten, dan bijvoorbeeld bij de aankoop van een digitaal spelletje voor de telefoon.

De nieuwe wet vereist oko dat het gekochte digitale product vanaf de levering moet voldoen aan wat de gebruiker in redelijkheid mocht verwachten. Als dat niet het geval is moet de verkoper of handelaar alsnog de overeenkomst nakomen door het gebrek te repareren of een vervangend product te regelen. Is dat niet mogelijk dan kan hij de prijs verminderen of kan de koper de overeenkomst ontbinden, waarmee hij het aankoopbedrag terug krijgt.

Het wetsvoorstel zet de Europese richtlijnen over de verkoop van goederen en levering van digitale inhoud en diensten om in Nederlands recht. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de regels.