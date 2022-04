Kabinet haalt coronapas uit verlenging tijdelijke wet coronamaatregelen

Het kabinet heeft besloten om het coronatoegangsbewijs uit de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 te halen, zo heeft minister Kuipers van Volksgezondheid laten weten. De mogelijkheid om het coronabewijs in te zetten is opgenomen in de tijdelijke wet. Hoewel deze wet de naam tijdelijk draagt kan die elke drie maanden worden verlengd. Op 1 juni loopt de huidige verlening af en het kabinet wil de wet voor de zesde keer verlengen van 1 juni tot 1 september 2022.

Tijdens het debat over de verlenging van de tijdelijke wet twee weken geleden deed ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker het voorstel om het coronatoegangsbewijs per 1 juni uit de wet te halen. De ChristenUnie vindt dat de tijdelijke wet niet moet worden verlengd en in plaats daarvan er een overbruggingswet moet komen, zonder coronatoegangsbewijs.

Volgens het Financieele Dagblad heeft het kabinet de vermelding van de coronapas verwijderd om coalitiepartner ChristenUnie over te halen tot een zesde verlenging van de tijdelijke coronawet, die na het reces door de Tweede Kamer wordt behandeld. De NOS stelt dat het de vraag is of de zes verlening van de wet er komt. De Eerste Kamer zou de vijfde verlenging, waarover half mei wordt gestemd, waarschijnlijk verwerpen.