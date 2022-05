Interpol: arrestaties alleen niet de oplossing voor cybercrime

Het aanhouden van cybercriminelen alleen is niet de oplossing voor cybercrime, zo stelt Doug Witschi van Interpol. Volgens de adjunct-directeur cybercrime-operaties moet er veel meer op wereldwijde samenwerking worden ingezet. In tegenstelling tot georganiseerder transnationale misdaad is cybercrime veel meer een globale dreiging, laat Witschi tegenover The Register weten.

"Ik zie niet dat een enkel land het kan oplossen als je nagaat dat dertien procent van de landen geen wetgeving heeft, laat staan beleid, rondom cybercrime. Dat houdt in dat er in die landen geen internationaal juridisch framework bestaat", aldus Witschi. "Dit probleem is dan ook niet met alleen arrestaties op te lossen. We moeten deze uitdaging als globale community aangaan."

Opsporingsdiensten beschikken daarnaast vaak niet over het budget om cybersecurity-experts aan te nemen die bij de bestrijding van cybercrime kunnen helpen. "Ik zou graag dat soort mensen in mijn teams bij Interpol hebben. Maar het probleem is dat ik ze meestal niet kan betalen. En als je naar de nuances en problemen bij cybercrime kijkt, heb je echt een grote ruimte vol met dit soort lui nodig, of het nu om ddos-aanvallen, ransomware of phishing gaat."

Om toch over actuele informatie en kennis te beschikken heeft Interpol samen met private bedrijven een platform opgezet voor het delen van cyberdreigingsinformatie. Via deze "Gateway" zijn onder andere onderzoeken naar ransomwaregroepen en andere cybercrimebendes uitgevoerd.