Duitse bank lanceert beveiligde browser voor internetbankieren

De Duitse bank Sparkasse heeft een aparte, beveiligde browser voor internetbankieren gelanceerd. S-Protect, beschikbaar voor macOS en Windows, is volgens de bank een beveiligde omgeving die alleen voor internetbankieren te gebruiken is. Hierdoor zouden gebruikers geen slachtoffer meer van phishingsites worden en kan er zelfs op besmette computers veilig worden gebankierd, aldus Sparkasse.

"Traditionele beveiligingssoftware probeert altijd "alle vijanden" te detecteren wat niet altijd lukt. S-Protect daarentegen gaat uit van het "ken je vrienden" concept. Toegang tot derde partijen, gemanipuleerde of onveilige sites wordt standaard geblokkeerd. Het werkt zo goed dat S-Protect het mogelijk maakt om zelfs op geïnfecteerde computers veilig te internetbankieren", zo legt de bank uit.

De browser biedt volgens Sparkasse bescherming tegen datadiefstal, phishingaanvallen en nepsites. Daarnaast hoeven gebruikers niets te installeren of te configureren en is er een automatisch inlogfunctie. Alleen het starten van het browserbestand is voldoende. "Het gebruik van S-Protect is kinderspel en geeft een groot veiligheidsvoordeel bij alle financiële transacties", zo claimt Sparkasse. S-Protect is gebaseerd op de Protect Browser van het Duitse Coronic, dat voor allerlei banken een beveiligde browser levert.