CDA wil recordboete Belastingdienst inzetten voor naleving AVG

Het CDA zou graag zien dat de recordboete die de Belastingdienst kreeg opgelegd wegens een zwarte lijst wordt gebruikt voor maatregelen die ervoor zorgen dat de fiscus de AVG in de toekomst niet meer overtreedt. Dat blijkt uit Kamervragen die CDA-Kamerlid Van Dijk aan staatssecretaris Van Rij over de AVG-boete en achterliggende geldstromen heeft gesteld.

Vorige maand besloot de Autoriteit Persoonsgegevens de fiscus vanwege de Fraude Signalering Voorziening (FSV) een boete van 3,7 miljoen euro op te leggen. Via deze zwarte lijst werden allerlei signalen van vermeende of bewezen fraude van zowel binnen als buiten de Belastingdienst bijgehouden. De Autoriteit Persoonsgegevens deed onderzoek naar de FSV en ontdekte tal van overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens critici is de boete niets meer dan het rondpompen van geld, terwijl voorstanders zeggen dat er een belangrijk signaal vanuit gaat.

CDA-Kamerlid Van Dijk heeft nu Kamervragen aan Van Rij gesteld "Klopt het dat de boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opgelegd aan de Belastingdienst wordt betaald vanuit de begroting van het ministerie van Financiën", zo wil ze weten. De staatssecretaris moet ook duidelijk maken of het klopt dat de opgelegde boete in eerste instantie wordt geïnd via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), vervolgens wordt uitbetaald aan de Autoriteit Persoonsgegevens en uiteindelijk weer terugvloeit naar de algemene middelen van de Rijksoverheid.

"Ondersteunt u de gedachte dat het besteden van het bedrag van de boete aan maatregelen die erop gericht zijn om de schendingen van rechten van burgers die de AP heeft vastgesteld in de toekomst te voorkomen, kan bijdragen aan het herstel van het vertrouwen van burgers in de overheid?", wil Van Dijk verder weten. Als laatste vraagt ze Van Rij of hij bereid is om het boetebedrag te reserveren voor het op lange termijn versterken van de praktische rechtsbescherming van belastingplichtigen of het bieden van onafhankelijke fiscale rechtshulp aan deze groep. De staatssecretaris heeft drie weken om op de vragen te reageren.