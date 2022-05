Ransomwaregroep steelt data bij luchthavenbeveiligingsbedrijf I-SEC

Criminelen achter de Conti-ransomwaregroep zijn erin geslaagd om gegevens bij luchthavenbeveiligingsbedrijf I-SEC te stelen en hebben daarvan een deel op internet gepubliceerd. Volgens I-SEC zijn er zipbestanden van in totaal 23 gigabyte online gezet, waaronder persoonsgegevens uit de personeelsadministratie, zo laat een woordvoerder tegenover NU.nl weten.

De bestanden verschenen vorige maand al op de website van de Conti-groep. I-SEC heeft het datalek inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Verder stelt de luchthavenbeveiliger dat het "beveiligingsmaatregelen" heeft genomen, maar geeft geen verdere details. Het onderzoek naar de datadiefstal loopt nog. Er is ook niet bekendgemaakt hoe de criminelen de gegevens konden stelen.

In maart lieten de FBI, de Amerikaanse geheime dienst NSA, het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) en de United States Secret Service weten dat al meer dan duizend organisaties wereldwijd door de Conti-groep zijn aangevallen. Conti hanteert een ransomware-as-a-service (RaaS)-model. Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. In het geval van de Conti-groep betalen de ontwikkelaars de criminelen die de ransomware verspreiden een vast loon en geven geen percentage van het losgeld.

Om toegang tot de netwerken van hun slachtoffers maken aanvallers gebruik van algemeen bekende methodes zoals het gebruik van spearphishing met Microsoft Office-documenten en malafide links, gestolen RDP-inloggegevens. Daarnaast worden slachtoffers ook gebeld, gebruiken de aanvallers malafide software die via zoekmachineresultaten wordt verspreid en andere malware die al op het systeem aanwezig is. Volgens de Amerikaanse diensten wordt bij Conti-aanvallen vooral gebruikgemaakt van de Trickbot-malware.