Nieuwste versie privacy-OS Tails vereist handmatige upgrade op usb-sticks

Er is een nieuwe versie van het op privacy gerichte besturingssysteem Tails verschenen, maar gebruikers met een usb-stick zullen een handmatige upgrade moeten uitvoeren. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen.

Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen. Het besturingssysteem, dat wordt aangeraden door verschillende burgerrechtenbewegingen, privacy-experts en klokkenluider Edward Snowden, wordt tienduizenden keren per dag gestart. Met de lancering van Tails 5.0 is de eerste Tails-versie verschenen gebaseerd op Debian 11.

Daarnaast zijn er updates voor aanwezige applicaties doorgevoerd, zoals Audacity, LibreOffice en GIMP, en verschillende fixes, waaronder voor een probleem bij het ontgrendelen van versleutelde volumes waarvoor een zeer lange passphrase is gebruikt. Tails beschikt over de mogelijkheid om automatisch naar nieuwe versies te upgraden, maar dat is in het geval van Tails 5.0 niet mogelijk. "Alle gebruikers moeten een handmatige upgrade uitvoeren", zo staat in de release notes.