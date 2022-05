Geen diplomatieke reactie na cyberaanval op Nederlandse olieterminals

De cyberaanvallen op Nederlandse olieterminals die eind januari en begin februari plaatsvonden zijn waarschijnlijk met een crimineel motief gepleegd en zullen geen diplomatieke reactie krijgen, zo stelt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Olieterminals in Europese havensteden, waaronder Amsterdam en Terneuzen, kregen door de aanval problemen met het laden en lossen van olie. Het ging om zeventien opslagplaatsen in Nederland, België en Duitsland.

D66 had minister Hoekstra gevraagd of de aanvallen vanuit Rusland waren uitgevoerd en of hier diplomatiek en juridisch iets is tegen gedaan. De minister laat in zijn antwoord weten dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de incidenten heeft onderzocht. Op basis daarvan kan niet worden vastgesteld dat er sprake is geweest van een gecoördineerde aanval.

"De aanvallen zijn waarschijnlijk gepleegd vanuit een crimineel motief. De beschikbare informatie over de aanvallen bood echter onvoldoende basis voor een diplomatieke of juridische reactie", laat Hoekstra verder weten. "Factoren die bij besluitvorming hierover een rol spelen zijn onder andere de impact en aard van de aanval en de mate van zekerheid waarmee de dader van de aanval kan worden aangewezen." De minister voegt toe dat erop dit moment naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne geen concrete aanwijzingen zijn dat er gerichte digitale aanvallen op Nederland hebben plaatsgevonden.