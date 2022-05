Microsoft biedt beveiligingsexperts aan als nieuwe managed service

Microsoft heeft vandaag een nieuwe managed service gelanceerd waarbij het de eigen beveiligingsexperts aanbiedt aan organisaties. Die kunnen het securitypersoneel van ondernemingen ondersteunen of de taken van het personeel uit handen nemen. Microsoft Security Experts bestaat uit drie nieuwe managed services die organisaties als aanvulling op hun bestaande securityteams kunnen gebruiken.

Microsoft Defender Experts for Hunting is bedoeld voor organisaties die hulp zoeken bij het vinden en vervolgens verhelpen van dreigingen in het netwerk, zoals ransomware. Organisaties kunnen zo een Microsoft-expert consulteren over een specifiek incident, een statelijke actor of een aanvalsvector.

Microsoft Defender Experts for XDR (extended detection and response) is een service die ondersteuning biedt bij het onderzoeken van alerts en het reageren op incidenten. Microsoft Security Services for Enterprise combineert threat hunting en managed XDR en is vanaf vandaag beschikbaar. Microsoft Defender Experts for Hunting zal later deze zomer beschikbaar komen, gevolgd door een preview van Experts for XDR in de herfst.