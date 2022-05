Amerikaanse hogeschool sluit deuren wegens corona en ransomware

Een Amerikaanse hogeschool heeft na 157 jaar de deuren gesloten wat voornamelijk komt door de gevolgen van de coronacrisis. Een ransomware-aanval speelde echter ook een rol, zo laat het Lincoln College op de eigen website weten. De school stelt dat de coronacrisis een grote impact had op fondsenwerving, sportevenementen en het campusleven. Daarnaast moest er vanwege de pandemie veel worden geïnvesteerd in technologie, terwijl het aantal studenten dat zich inschreef sterk afnam, wat gevolgen had voor de financiële gevolgen van de school.

Afgelopen december werd Lincoln College slachtoffer van een ransomware-aanval, wat alle inschrijvingsactiviteiten belemmerde en toegang tot gegevens onmogelijk maakte. Hierdoor wist de hogeschool niet hoeveel studenten zich voor het najaar van 2022 hadden ingeschreven. In maart van dit jaar waren alle systemen weer hersteld. De vooruitzichten lieten echter grote tekorten zien wat betreft het aantal ingeschreven studenten. Om de school voort te laten bestaan zou dan ook een grote donatie of partnerschap zijn vereist.

De onderwijsinstelling merkt op dat het heeft geprobeerd om de financiële positie te versterken, maar dit heeft ten aanzien van de pandemie niet voor een situatie gezorgd waarbij de school naar eigen zeggen op de lange termijn levensvatbaar is. Hoewel de school in de aankondiging ook de ransomware-aanval noemt, is het voornamelijk de coronacrisis waardoor deze week de deuren sluiten.