Europese privacytoezichthouders gaan nauwer samenwerken

Europese privacytoezichthouders hebben vorig jaar bij meer dan vijfhonderd onderzoeken samengewerkt en deze samenwerking zal verder worden geïntensiveerd. Zo vond vorig jaar een gemeenschappelijk onderzoek naar WhatsApp plaats, wat uiteindelijk leidde tot een boete van 225 miljoen euro voor de chatdienst.

Bedrijven en organisaties die persoonsgegevens van Europeanen verwerken hebben in principe met één privacytoezichthouder te maken, namelijk de autoriteit van het land waar het bedrijf zijn Europese hoofdvestiging heeft. Dit een-loketmechanisme zorgt ervoor dat klachten over het bedrijf bij de zogeheten leidende toezichthouder terecht komen. Dat is de toezichthouder die eventueel een onderzoek start.

Aangezien misstanden met persoonsgegevens in deze zaken ook gevolgen hebben voor mensen in andere landen, kijken de privacytoezichthouders van die landen mee met het onderzoek. "Pas als deze ‘betrokken toezichthouders’ het eens zijn met het onderzoek en de eventuele sanctie, wordt de sanctie definitief", zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weten.

De Nederlandse privacytoezichthouder was vorig jaar leidend toezichthouder in tien nieuwe onderzoeken en behandelde ook honderd internationale datalekken en 195 internationale privacyklachten. "Jouw persoonsgegevens stoppen niet bij de grens", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "De sociale media die je gebruikt zitten in het buitenland, de webwinkel waar je je gegevens achterlaat misschien ook. Als er dan iets misgaat met jouw data in een ander land, is het wel zo fijn dat je je klacht gewoon bij de AP kunt indienen. En dat de toezichthouder ter plaatse de klacht onderzoekt."

Van de 506 internationale onderzoeken die de privacytoezichthouders vorig jaar uitvoerden werden er 375 gestart naar aanleiding van een klacht in één of meerdere Europese landen. "We bewegen steeds meer naar elkaar toe. We doen samen onderzoeken, geven samen uitleg van de bepalingen uit de privacywet. Dat samen optrekken werpt zijn vruchten af. We realiseren ons dat we dat nog meer moeten doen", aldus Wolfsen.