E-mailprovider Freenet krijgt digitaal veiligheidskeurmerk van Duitse overheid

De Duitse overheid heeft e-mailprovider Freenet van een digitaal veiligheidskeurmerk voorzien. Freenet voldoet volgens het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, aan de benodigde veiligheidseisen op het gebied van transparantie, het verhelpen van kwetsbaarheden, veilige interfaces en standaarden zoals TLS en DANE, het niet gebruiken van verouderde of onveilige technologie en dataveiligheid.

Met het veiligheidskeurmerk, dat twee jaar geldig is, kunnen eindgebruikers volgens het BSI eenvoudiger de veiligheidskenmerken van diensten en producten vaststellen. Freenet is pas de tweede e-mailprovider die het veiligheidskeurmerk ontvangt. Mail.de was de eerste mailaanbieder die door de keuring heen kwam. De Duitse overheid hoopt dat het keurmerk voor veiligere producten en dienst gaat zorgen.

"Het zorgt voor transparantie en keuze. Hiermee geven we een duidelijk signaal af aan de consumentenmarkt dat informatiebeveiliging een belangrijk argument is voor de beslissing om ict-producten aan te schaffen en te gebruiken. We zijn ervan overtuigd dat we met het it-beveiligingslabel een flinke stap zetten naar meer veiligheid voor consumenten op internet!", zo liet BSI-directeur Arne Schönbohm eerder weten.