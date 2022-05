Amerikaan krijgt 5 jaar cel voor fraude met 38.000 PayPal-accounts

Een 37-jarige Amerikaanse man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en het betalen van een schadevergoeding van 1,4 miljoen dollar wegens het frauderen met meer dan 38.000 gecompromitteerde PayPal-accounts. Drie jaar lang, van november 2015 tot en met november 2018, kocht de man op internet samen met handlangers meer dan 38.000 gestolen inloggegevens voor PayPal-accounts.

Vervolgens benaderde de Amerikaan nietsvermoedende gebruikers op Facebook met een verhaal of ze een PayPal-betaling konden ontvangen en het geld vervolgens naar een opgegeven rekening wilden overmaken. Het overgemaakte bedrag was echter gestolen van de gecompromitteerde PayPal-accounts. Op deze manier zouden de Amerikaan en zijn handlangers één miljoen dollar aan frauduleuze transacties hebben uitgevoerd of geprobeerd dit te doen.