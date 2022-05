Minister: digitale recherche krijgt dit jaar er honderden cyberspecialisten bij

De digitale recherche van de politie krijgt dit jaar er honderden cyberspecialisten bij, maar alle politieagenten moeten digitaler worden, zo heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laten weten tijdens een debat van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid dat deze week plaatsvond. De minister stelt dat cyberspecialisten bij de politie van belang zijn en in de toekomst mogelijk nog belangrijker gaan worden.

"Op dit moment zijn bij mij geen signalen bekend dat er onvoldoende cyberspecialisten zijn", aldus Yesilgöz. De instroom van cyberspecialisten is de afgelopen tijd juist toegenomen. "In 2022, nu dus, komen er rond de 720 specialisten in cyber en financieel-economische specialisten in de digitale recherche bij."

Geen achterhoedegevecht

VVD-Kamerlid Michon-Derkzen sprak tijdens het debat haar vrees uit dat erin de strijd tegen cybercrime een achterhoedegevecht wordt gevoerd, maar dat is volgens de minister niet het geval. "Het is geen achterhoedegevecht; we hebben hier echt de beste mensen. Het is dus geen achterhoedegevecht dat ze aan het verliezen zijn. Er gebeuren hier dingen op cyber waar de hele wereld naar kijkt en de hele wereld maakt vervolgens gebruik van onze data en intel, dus daar ben ik heel trots op."

Digitale wijkagent

Yesilgöz liet ook weten dat de digitale wijkagent een ontzettend belangrijk onderdeel bij de politie is en er inmiddels zeventig digitale wijkagenten actief zijn. "Die digitale wijkagenten richten zich onder meer op het online in verbinding staan met de wijk. We zien natuurlijk dat de criminaliteit verandert, dat die zich ook verplaatst naar online. Daarbij kun je bepaalde trends en bewegingen zien, waardoor je weer op tijd kunt anticiperen. We houden dus goed in de gaten waar er meer komen, waar er behoefte aan is", voegt de minister toe.

De digitale wijkagent is echter geen formele functie. "Ik denk dat alle agenten digitaler moeten worden en ook steeds meer online moeten zijn, en dat overigens ook zijn." Yesilgöz merkt op dat de behoefte aan het aantal digitale wijkagenten in basisteams wordt gemonitord. "Ook daar volgen we dus: hoe werkt dat en waar zouden we nog meer kunnen doen? Eigenlijk zie je al dat agenten dat veel meer met elkaar mixen, werken op straat en digitaal werken."