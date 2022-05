Nederlander aangehouden in Belgisch onderzoek naar phishingbende

In een Belgisch onderzoek naar een in België opererende phishingbende is een Nederlandse hoofdverdachte aangehouden en heeft er een huiszoeking in Tilburg plaatsgevonden. Afgelopen woensdag werden in totaal zes personen aangehouden, waarvan vijf Belgen. Slachtoffers in deze zaak werden opgebeld en kregen te horen dat er een technisch probleem was met internetbankieren.

Om het zogenaamde probleem te verhelpen zou er iemand langskomen. Uiteindelijk werden laptops, smartphones, tablets, bankpassen en pincodes meegenomen. Dit was volgens de verdachten nodig omdat het probleem "te complex was om ter plaatse op te lossen". Met de gestolen apparatuur en gegevens kon geld van de rekeningen van slachtoffers worden gestolen.

Bij de huiszoeking in de woning van de Nederlandse verdachte werden telefoons, simkaarten en dure horloges en merkkleding aangetroffen. België heeft Nederland gevraagd om de verdachte uit te leveren, zo meldt Focus WTV.