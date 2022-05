DJI: boete en celstraf voor rondvliegen met drones in buurt van gevangenis

Wie met een drone in de buurt van een gevangenis vliegt kan worden veroordeeld tot een boete van duizenden euro's en bij herhaling zelfs tot een gevangenisstraf, zo laat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weten. Vorige week meldde Security.NL dat alle Nederlandse gevangenissen worden voorzien van systemen om drones te detecteren.

Vijf gevangenissen beschikken inmiddels over een dronedetectiesysteem. Hierbij wordt gebruikgemaakt van radartechniek aangevuld met (slimme) camera's, frequentiedetectie en radiofrequentiesensoren. Hiermee wil de DJI voorkomen dat er verboden waar zoals drugs en telefoons gevangenissen worden binnengesmokkeld. "Als we weten wat er op ons af komt, hoeveel tijd we nog hebben en wie de drone bestuurt, dan kunnen we bepalen welke acties we gaan ondernemen om de veiligheid te waarborgen", zegt Erik de Borst van de DJI.

Door informatie met de politie uit te wisselen zijn al meerdere personen die drones bestuurden aangehouden en smokkelwaar onderschept. Het gebied rondom gevangenissen is aangemerkt als no-fly zone. Wie daar met een drone vliegt kan worden veroordeeld tot een geldboete die kan oplopen tot 7800 euro. Bij herhaaldelijke overtredingen is ook een gevangenisstraf mogelijk, aldus de DJI.