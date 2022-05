Microsoft: ontwikkeling beveiligingsupdates balans tussen kwaliteit en snelheid

Het ontwikkelen van beveiligingsupdates is een delicate balans tussen kwaliteit en snelheid, waarbij de verstoring voor klanten moet worden beperkt en de bescherming gemaximaliseerd, zo stelt Microsoft. De softwaregigant kwam de afgelopen jaren geregeld onder vuur te liggen over de kwaliteit van uitgebrachte beveiligingsupdates en de snelheid waarmee het actief aangevallen zerodaylekken verhelpt.

Volgens Aanchal Gupta van het Microsoft Security Response Center is elke kwetsbaarheid verschillend en neemt zijn eigen uitdagingen mee die moeten worden opgelost. "Er zijn veel factoren die de tijd tussen de ontdekking van een kwetsbaarheid en het uitbrengen van een beveiligingsupdate beïnvloeden." Gupta stelt dat Microsoft rekening moet houden met de impact op de omgevingen van klanten wanneer een update verschijnt. Omgevingen die vaak verschillen en uit verschillende producten en diensten bestaan.

Wanneer een update bijna gereed is deelt Microsoft die met externe partners en voert het eigen tests uit om ervoor te zorgen dat de patch geen onbedoelde gevolgen heeft. "De fix moet aan de noodzakelijke kwaliteitsstandaarden voldoen voordat die wordt uitgebracht", gaat Gupta verder. Pas na de kwaliteitscontrole zal een update via de maandelijkse Patch Tuesday of als noodpatch worden aangeboden.

Verder merkt Gupta op dat bij de meeste aanvallen geen zerodaylekken worden gebruikt en ook bij zeroday-aanvallen het nog steeds voor kan komen dat een doelwit een link of bijlage eerst moet openen. Ook koppelen aanvallers soms zowel bekende als onbekende kwetsbaarheden bij hun aanvallen aan elkaar. "Je infrastructuur en beveiligingssystemen zijn net een 'immuunsysteem'. Zelfs wanneer er geen update voor een gemeld zerodaylek beschikbaar is, kan het up-to-date houden van je systemen het gehele systeem versterken", besluit Gupta.

Vorige week adviseerde de Amerikaanse overheid aan federale instanties om een beveiligingsupdate voor een spoofinglek in Windows wegens problemen tijdelijk niet te installeren op servers die als domeincontroller fungeren.