OM eist drie jaar cel voor grootschalige handel in persoonsgegevens

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 35-jarige man uit Heerenveen die wordt verdacht van de grootschalige handel in persoonsgegevens, die onder andere voor bankhelpdeskfraude werden gebruikt, een gevangenisstraf van drie jaar geëist. Ook moet de man een bedrag van 318.000 euro terugbetalen dat hij met de dataverkoop zou hebben verdiend.

Volgens het OM verkocht de man "online leads", digitale lijsten met persoonsgegevens die werden gebruikt voor bankhelpdeskfraude, WhatsAppfraude en phishing. Criminelen gebruikten de informatie op de lijsten om personen te benaderen, waarbij ze zich voordeden als bankmedewerker of slachtoffers naar een phishingsite wezen die om allerlei gegevens vroeg die vervolgens voor bankfraude werden gebruikt.

Deze zaak staat niet op zichzelf aldus het Openbaar Ministerie. De schade door bankhelpdeskfraude kende vorig jaar een explosieve stijging en bedroeg 47,6 miljoen euro. Voor deze fraudevorm zijn lijsten met telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens nodig. "Wat opvalt is de hoeveelheid gegevens die verhandeld wordt. Vooral het bij verdachte aangetroffen bestand met een kwart miljard aan gebruikersgegevens uit de Verenigde Staten springt in het oog, evenals welke soort gegevens het betreft", zo stelt het OM.

"Er worden 'persoonlijke interesses' verhandeld, en dat maakt maar weer eens duidelijk hoe kwetsbaar ieder van ons is. Het kan immers gaan om ideologische interesses, geloofsovertuigingen of seksuele voorkeur. Het belang om dergelijke gegevens privé te houden is natuurlijk groot en staat in schril contrast tot de handelswaarde ervan. Voor 100 euro krijg je tienduizend telefoonnummers", liet de officier van Justitie tijdens de behandeling van de zaak weten.