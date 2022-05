Privacytoezichthouders herhalen oproep voor verbod op gezichtsherkenning

De Europese privacytoezichthouders verenigd in het EDPB hebben vandaag hun eerdere oproep herhaald voor een verbod op het gebruik van gezichtsherkenning in bepaalde situaties. Alleen in uitzonderlijke gevallen wanneer is voldaan aan de vereisten van noodzaak en proportionaliteit mogen politie en opsporingsdiensten gezichtsherkenning inzetten, zo stelt het EDPB in vandaag gepubliceerde richtlijnen voor het gebruik van gezichtsherkenning door opsporingsdiensten.

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie is volgens het EDPB intrinsiek gelinkt aan het verwerken van grote hoeveelheden persoonlijke data, waaronder speciale datacategorieën. "Het gezicht, en in het algemeen biometrische data, zijn permanent en onherroepelijk gelinkt aan iemands identiteit", stellen de toezichthouders. Het gebruik van gezichtsherkenning heeft dan ook een directe en indirecte impact op een aantal fundamentele rechten en vrijheden die verder gaan dan privacy en databescherming.

Massasurveillance

Het EDPB zegt de behoefte van opsporingsdiensten te begrijpen om daders snel te identificeren. Dergelijke tools mogen echter alleen worden ingezet wanneer aan de vereisten voor noodzaak en proportionaliteit wordt voldaan. Sommige toepassingen van gezichtsherkenning vormen volgens de toezichthouders een onacceptabel groot risico voor individuen en de samenleving. Daarom herhalen de toezichthouders hun oproep voor een verbod van gezichtsherkenning in bepaalde gevallen.

Het gaat dan mede om het op afstand identificeren van personen in openbare ruimtes. Dit vormt een grote inbreuk op het privéleven van personen en heeft geen plaats in een democratische samenleving, aangezien het hier in de kern om massasurveillance gaat, zo stellen de toezichthouders. Ook het gebruik van gezichtsherkenning om iemands emotionele toestand af te lezen is zeer ongewenst en zou verboden moeten worden. Verder stelt de EDPB dat het scrapen van online foto's om zo een grootschalige database op te zetten niet aan Europese wetgeving voldoet. Het publiek kan nu zes weken op de gepubliceerde regels reageren.