ABN Amro hoeft klant zonder pc geen papieren rekeningafschriften te sturen

ABN Amro hoeft een klant die niet over een pc, smartphone en internet beschikt geen papieren rekeningafschrift te verstrekken, zo heeft het klachteninstituut Kifid bepaald. De bank besloot vorig jaar vanwege een wijziging van het administratiesysteem om de klant geen papieren afschriften meer te versturen over zijn krediet bij ABN Amro.

De klant vroeg de bank verschillende keren om aan hem papieren bankafschriften van zijn spaarrekening en krediet te verstrekken, maar kreeg daar geen reactie op, waarop hij een klacht bij het Kifid indiende. Door het niet meer ontvangen van een papieren afschrift kan de klant naar eigen zeggen niet bijhouden wat zijn spaarsaldo is en hoeveel hij van zijn krediet nog moet terugbetalen.

De klant beschikt niet over een pc, internet en mobiele telefoon. Voor internetbankieren logt hij in bij een pc op een kantoor van de bank. Volgens de klant heeft hij daarbij geen inzicht in zijn krediet omdat dat rekeningnummer is verwijderd. Er zijn ook steeds minder bankfilialen waar hij terecht kan. Ook stelt de klant dat hij nergens gratis zijn bankafschriften van zijn spaarrekening en krediet kan printen.

Volgens de man is het onaanvaardbaar en in strijd met de zorgplicht van de bank dat hij hierdoor geen inzicht heeft in zijn eigen rekeningen. Hij wilde dan ook via het Kifid vorderen dat ABN Amro hem wel papieren afschriften verstrekt. De bank stelde in een reactie dat de man, door te internetbankieren bij een filiaal van de bank, rekeningafschriften kan downloaden. Voor het eenmalig opvragen van een papieren rekeningafschrift rekent ABN Amro 5,50 euro. De klant stelde dat dit bedrag disproportioneel is, maar dat is volgens het Kifid niet het geval.

Wat betreft het wijzigen van het administratiesysteem stelde ABN Amro dat het aantal klanten met het betreffende kredietproduct vrij klein is en het niet efficiënt is om een apart administratiesysteem met kredietpas aan te houden. Volgens de bank is het ook duurzamer om geen papieren afschriften meer te verstrekken en is het veiliger om geld van het flexibele krediet op te nemen door dit in de internetbankieren omgeving, via tweestapsauthenticatie, over te maken naar de betaalrekening.

"Dat de consument het bij het oude wil laten en papieren afschriften wenst te ontvangen omdat hij geen computer heeft, acht de commissie in dit geval onvoldoende voor een oordeel dat de bank hierbij onredelijk of onzorgvuldig heeft gehandeld", aldus het Kifid. Verder stelde ABN Amro dat voor klanten waarvoor het gebruik van een computer of telefoon niet vanzelfsprekend is, hulp mogelijk is via bijvoorbeeld de seniorenlijn of door de bank aangeboden instructies en cursussen.

Het Kifid stelt dan ook dat de bank de klant voldoende heeft geïnformeerd over haar tarieven en de wijzigingen in het administreren van het krediet. De bank kan volgens het klachteninstituut dan ook niet worden verplicht om (kosteloos) papieren rekeningafschriften aan de klant te verstrekken. Zijn vordering is dan ook afgewezen (pdf).