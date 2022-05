E-mailclient Thunderbird ontving vorig jaar 2,8 miljoen dollar aan donaties

E-mailclient Thunderbird heeft vorig jaar 2,8 miljoen dollar aan donaties ontvangen, een stijging van 500.000 dollar ten opzichte van de 2,3 miljoen dollar die in 2020 werd gedoneerd. Met het geld wil het ontwikkelteam Thunderbird "radicaal verbeteren" en aan "gedurfde ideeën" werken. Dat laat het Thunderbird Project in het financieel jaaroverzicht over 2021 weten.

Het grootste deel van de inkomsten, 78 procent, ging naar het personeel, en dan met name ontwikkelaars. Het Thunderbird-team bestaat in totaal uit achttien personen. Vorig jaar had het Thunderbird Project zo'n 2 miljoen dollar aan onkosten en eindigde het het jaar met 3,6 miljoen dollar op de bank. "De financiële vooruitzichten voor Thunderbird blijven erg goed", aldus Ryan Sipes van het Thunderbird Project.