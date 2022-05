Ministerie: toename datalekken en beveiligingsincidenten door thuiswerken

Thuiswerken zorgt voor een toename in het aantal datalekken en beveiligingsincidenten door onbewuste fouten van medewerkers, zo stelt het ministerie van Economische Zaken. Vorig jaar kreeg het ministerie met 125 datalekken te maken, zoals verkeerd geadresseerde e-mail, het kwijtraken van een gegevensdrager en het per ongeluk publiceren van persoonsgegevens. Vijftien van de datalekken werden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegenover tien in 2020.

Het ministerie laat weten dat het ook vorig jaar veel aandacht besteedde aan het veilig omgaan met persoonsgegevens en het melden van datalekken. "Dit betekent ook dat medewerkers begrijpen wat een datalek is en dat het belangrijk is dat ieder datalek wordt gemeld zodat maatregelen kunnen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen", zo staat in het jaarverslag over 2021 van het departement.

Het Security Operations Center van ict-dienstverlener DICTU en het Datalek Respons Team van Economische Zaken constateren tegelijkertijd dat thuiswerken resulteert in een toename in het aantal datalekken en beveiligingsincidenten door onbewuste fouten van medewerkers. "Doordat medewerkers elkaar minder gemakkelijk vragen mee te lezen of een document of mail te controleren alvorens deze te verzenden, worden er vaker fouten gemaakt", zo stelt het ministerie.