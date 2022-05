BoerBurgerBeweging wil opheldering waarom Rutte oude Nokia gebruikte

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken opheldering gevraagd waarom premier Mark Rutte gebruikmaakte van een oude Nokia. Daarnaast wil de partij een overzicht van de type telefoons die bewindslieden gebruiken. Aanleiding is berichtgeving dat de minister-president sms-berichten van zijn telefoon verwijderde en doorstuurde als hij dit zelf noodzakelijk achtte.

Rutte stelde dat zijn oude Nokia-telefoon trager werkte naarmate er meer berichten in werden opgeslagen. "Waarom gebruikte de minister-president nog een Nokia als er vele nieuwe communicatiemiddelen op de markt worden aangeboden en die middelen beter bestemd zijn om als gegevensdrager aan te sluiten op de Wet openbaarheid van bestuur? Is dit binnen het kabinet besproken?", zo wil BBB-Kamerlid Van der Plas van de minister weten.

Bruins Slot moet ook een overzicht geven van welke mobiele telefoons de bewindslieden in het kabinet gebruikmaken voor communicatie over bestuurlijke besluitvorming. "Kunt u per minister individueel een overzicht geven van het aantal verwijderde berichten van de eigen telefoon die relevant waren voor bestuurlijke besluitvorming? Zijn deze allemaal door ambtenaren gearchiveerd?", vraagt Van der Plas verder.

Ze wil daarnaast weten of de door Rutte verwijderde berichten kunnen worden teruggehaald. Iets dat volgens de premier niet mogelijk is. Bruins Slot moet ook aangeven of ze bereid is om het beleid met betrekking tot het verwijderen van sms-berichten en andere digitale berichten binnen de Rijksoverheid aan te scherpen. Van der Plas wil dat de minister de vragen voor volgende week dinsdag heeft beantwoord.