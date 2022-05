Deadbolt-ransomware infecteert honderden QNAP NAS-apparaten

Zo'n vijfhonderd NAS-apparaten van fabrikant QNAP zijn vorige week versleuteld door de Deadbolt-ransomware. QNAP waarschuwde op 19 mei voor een nieuwe aanval door de Deadbolt-ransomware, waarvan begin dit jaar de eerste variant verscheen. De nieuwste versie richt zich op NAS-apparaten die een oudere versie van QNAPs QTS-besturingssysteem draaien.

De NAS-fabrikant heeft niet laten weten via welk beveiligingslek de aanvallers toegang tot de apparaten weten te krijgen. Gebruikers wordt opgeroepen om naar de nieuwste QTS-versie te updaten en hun NAS niet vanaf het internet toegankelijk te maken. Analysebedrijf Censys voerde in de periode van 11 tot 18 mei een online scan uit en ontdekte bijna vijfhonderd besmette NAS-apparaten. De meeste besmette NAS-systemen bevinden zich in de Verenigde Staten, gevolgd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

In plaats van het gehele systeem te versleutelen, waardoor het in principe offline gaat, richt de ransomware zich alleen op specifieke back-updirectories en voorziet de beheerdersinterface van een boodschap waarin staat dat slachtoffers losgeld moeten betalen als ze hun data terug willen. Op basis van de door de ransomware genoemde bitcoinwallets stelt Censys dat 132 slachtoffers bij elkaar een bedrag van 188.000 dollar hebben betaald, wat neerkomt op een gemiddeld losgeld van ruim 1400 euro per slachtoffer.