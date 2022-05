DuckDuckGo onder vuur over doorlaten van Microsoft-scripts door browser

DuckDuckGo is onder vuur komen te liggen omdat het een overeenkomst met Microsoft heeft gesloten waardoor de DuckDuckGo-browser scripts van Microsoft op third-party websites niet blokkeert. Privacyonderzoeker Zach Edwards meldde op Twitter dat de DuckDuckGo-browser gebruikmaakt van een lijst met domeinen waarop Microsoft-scripts niet worden geblokkeerd. Het zou onder andere om Bing.com gaan. DuckDuckGo biedt een eigen op privacygerichte browser die stelt tracking tegen te gaan, maar nu blijkt dat Microsoft-scripts worden doorgelaten.

Het gaat dan om scripts van Microsoft die websites besluiten toe te voegen, net zoals sites er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om Google-scripts toevoegen voor analytics. DuckDuckGo-oprichter Gabriel Weinberg benadrukt dat de overeenkomst met Microsoft losstaat van de DuckDuckGo-zoekmachine en dat het bezig is om die aan te passen. Weinberg stelt dat DuckDuckGo binnenkort met een update komt die meer bescherming tegen third-party Microsoft-scripts moet gaan bieden.

Op Hacker News is inmiddels een discussie gaande tussen Weinberg en anderen. "Ik weet dat ons product niet perfect is en dat ook nooit zal zijn. We hebben met veel beperkingen te maken: platformbeperkingen, contractuele beperkingen (zoals in dit geval), beperkingen om dingen niet stuk te maken en de trackingwapenwedloop", merkt Weinberg op. Hij voegt toe dat de DuckDuckGo-browser desondanks de beste oplossing is voor doorsnee gebruikers die gewoon privacybescherming willen zonder dat dingen stuk gaan. "En dat is onze productvisie", aldus Weinberg.