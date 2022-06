Thunderbird lanceert bètaversie met nieuw adresboek en message header

Eind deze maand zou een compleet vernieuwde versie van e-mailclient Thunderbird moeten verschijnen en de publieke bètaversie is vandaag al uitgebracht. Thunderbird 102 introduceert een nieuw adresboek, alsmede een nieuw ontworpen message header. Verder is standaard ondersteuning aanwezig voor chatprotocol Matrix en is de import- en exporttool geheel vernieuwd.

Eén van de grootste aanpassingen is de toevoeging van een nieuw adresboek, dat de vCard-specificatie ondersteunt. Verder zijn er meer contactvelden en is ook de vormgeving aangepast. Ook de vormgeving van de message header is onderhanden genomen. Dit moet ervoor zorgen dat belangrijke informatie duidelijker zichtbaar is.

De nieuwe import- en exporttool moet het eenvoudiger maken om van andere e-mailclients of een andere Thunderbird-installatie over te stappen. Een andere aanpassing is het standaard inschakelen van end-to-end versleutelde chats via het Matrix-protocol. Matrix is een protocol en platform dat versleutelde communicatie biedt.

Voorheen moesten gebruikers ondersteuning van Matrix zelf inschakelen. In Thunderbird 102 staat de support standaard ingeschakeld. Daarnaast heeft de Matrix-implementatie binnen Thunderbird een update gekregen en is er nu bijna volledige support voor end-to-end encryptie. Oorspronkelijk stond de bètaversie van Thunderbird 102 voor eind mei gepland, maar vandaag is de beschikbaarheid van deze testversie aangekondigd. Of dit ook gevolgen heeft voor de uiteindelijke release is nog onduidelijk. Die staat voor eind juni gepland.