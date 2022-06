Overheid gaat veiligheidsrisico's Chinese bewakingscamera's onderzoeken

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het Nederlands Forensisch Instituut ontwikkelt software die van groot belang is in forensisch onderzoek. Wat wij maken móet goed zijn, omdat de toekomst van mensen ervan afhangt. Wordt iemand vrijgesproken of schuldig bevonden? Als tester speur jij naar fouten in applicaties, waardoor de producten geoptimaliseerd en verbeterd kunnen worden.