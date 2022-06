Rijk wil grond voor Meta-datacenter nog niet aan Zeewolde verkopen

De grond waar de gemeente Zeewolde een groot datacenter van Meta wil plaatsen zal voorlopig niet door het Rijk worden verkocht. Daarnaast komen er strengere regels voor de plaatsing van hyperscale datacenters in Nederland, zo heeft het kabinet vanmiddag aangekondigd.

De gemeente Zeewolde wil grond van het Rijk kopen voor de realisatie van een hyperscale datacenter van Meta. Voor de verkoop van deze grond gelden echter verschillende voorwaarden. TNO heeft de plannen van de gemeente Zeewolde op de gestelde voorwaarden getoetst, zoals energieverbruik, gebruik van koeloplossingen en hergebruik van restwarmte. Volgens TNO wordt niet aan alle voorwaarden voldaan. Daardoor kan het Rijksvastgoedbedrijf de gronden nu niet aan de gemeente verkopen.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting gaat met de gemeente Zeewolde in gesprek over de toetsing. Eind maart liet Meta al weten dat het voorlopig afziet van de bouw van een hyperscale datacenter in Zeewolde. "Meta heeft al aangegeven dat zij op de pauzeknop gaan drukken dus deze mededeling verrast ons niet. Wij respecteren hun keuze en we blijven met het bedrijf in gesprek", liet de gemeente in een reactie daarop weten.

Vestigingsregels

Daarnaast heeft het kabinet vandaag een ontwerpbesluit aangekondigd dat regelt dat gemeenten in een bestemmingsplan of in een omgevingsplan geen nieuw hyperscale datacentra mogen toelaten. Gemeenten moeten hun bestemmingsplan of omgevingsplan hier op aanpassen, tenzij het gaat om een gebied dat in het besluit is uitgezonderd van het verbod.

De uitzonderingen gelden voor een gedeelte van de gemeente Het Hogeland, voorheen de gemeente Eemsmond. In de provincie Noord-Holland zijn dit de locaties Agriport A7 en B1. Deze gebieden bevinden zich aan de rand van Nederland waar volgens het kabinet voldoende ruimte is. Het ontwerpbesluit wordt opengesteld voor internetconsultatie en naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Het besluit heeft geen betrekking op de komst van het Meta-datacentrum in Zeewolde, omdat de ruimtelijke procedures al gestart waren voor het voorbereidingsbesluit en de gemeenteraad het bestemmingsplan al had vastgesteld. "Tegelijkertijd is de komst van een hyperscale datacenter in Zeewolde geen gelopen race", zo stelt het kabinet, waarbij het naar de toetsing van TNO wijst.