Dossiers in verplichte zorgzaken nu bij alle rechtbanken digitaal toegankelijk

Dossiers in verplichte zorgzaken zijn vanaf 27 juni bij alle rechtbanken digitaal toegankelijk voor advocaten. Na een succesvolle pilot bij de rechtbank Gelderland kunnen advocaten zich nu bij alle rechtbanken aanmelden om toegang te krijgen tot hun digitale verplichte zorgdossiers. Dat laat de Rechtspraak vandaag weten.

Advocaten ontvangen na aanmelding een e-mail van de rechtbank als ze kunnen inloggen in Mijn Rechtspraak om het digitale verplichte zorgdossier te bekijken. Ze kunnen dan alle stukken van een zaak bekijken en downloaden. Via het portaal kunnen advocaten ook stukken in pdf-formaat uploaden. Het gaat hierbij om dossiers in zaken met betrekking tot de Wet verplichte ggz (Wvggz), Wet Zorg en Dwang (Wzd) en Wet forensische zorg (Wfz).

Deze wetten maken het mogelijk om patiënten te verplichten een medische behandeling te ondergaan en regelen de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Digitaal communiceren in verplichte zorgzaken is onderdeel van het project Digitale Toegang van de Rechtspraak. Daarmee wil de Rechtspraak in de komende jaren eenvoudige digitale toegang realiseren voor alle rechtzoekenden en proces-vertegenwoordigers in civiel recht en bestuursrecht.