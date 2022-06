Cisco zal lek dat overname end-of-life routers mogelijk maakt niet patchen

Cisco zal een kritieke kwetsbaarheid waardoor het voor een aanvaller mogelijk is om op afstand volledige controle over verschillende modellen routers te krijgen niet patchen. De apparaten zijn namelijk end-of-life (pdf). Het gaat om de Cisco Small Business RV110W, RV130, RV130W en RV215W vpn-routers.

Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-20825, wordt veroorzaakt door het onvoldoende valideren van inkomende http-packets. Door het versturen van een speciaal geprepareerd request naar de beheerdersinterface kan een aanvaller willekeurige commando's op de router met rootrechten uitvoeren.

De beheerdersinterface van de betreffende routers is toegankelijk vanaf een LAN-verbinding die niet is uit te schakelen. In het geval remote management staat ingeschakeld is de interface ook toegankelijk vanaf het internet. Standaard is dat echter niet het geval. Cisco adviseert klanten die nog van de routers gebruikmaken om over te stappen naar een apparaat dat nog wel wordt ondersteund.