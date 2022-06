FBI waarschuwt voor gebruik van deepfakes bij sollicitaties voor thuiswerkbanen

In Nederland moet de overheid ook eens iets doen aan de enorme aantallen "vacatures" die geen vacatures zijn. Het is een poging van "bedrijven" zonder scrupules om cv's te verzamelen om daar in te handelen. Die vacatures zijn uit de duim gezogen. Soms plaatsen ze dezelfde advertentie jarenlang. Er wordt gevraagd naar ervaring met software die al lang niet meer bestaat en niemand meer gebruikt. Zulke nepvacatures staan zelfs op overheidsites zoals die van UWV.