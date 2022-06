Thunderbird lanceert compleet vernieuwde versie van e-mailclient

De ontwikkelaars van Thunderbird hebben vandaag een compleet vernieuwde versie van de populaire e-mailclient gelanceerd, die allerlei nieuwe features en gebruikersinterface bevat. Het gaat onder andere om een nieuw adresboek, een nieuwe lay-out voor contacten en een nieuwe import en export wizard, die het eenvoudiger moet maken om naar Thunderbird te migreren.

Verder zijn de message headers aangepast, waardoor alleen de belangrijke informatie wordt benadrukt. Daarnaast zou de nieuwe vormgeving ook eenvoudiger te navigeren moeten zijn. Een andere belangrijke aanpassing is dat de in Thunderbird ingebouwde chatapplicatie nu ook het chatprotocol Matrix ondersteunt. Matrix is een protocol en platform dat versleutelde communicatie biedt.

Thunderbird biedt al enige tijd ingebouwde support voor versleutelde communicatie via OpenPGP. Ook daarvoor zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd:

Commandline tools now included for OpenPGP debugging

Thunderbird may now be built with OpenPGP support and a system librnp

Added menu option to permanently decrypt OpenPGP encrypted messages to a folder

OpenPGP: Public keys from email attachments and autocrypt headers now cached for future use

Expired OpenPGP recipient keys now indicated in compose window

OpenPGP Key Assistant enabled by default

OpenPGP Key Properties now supports refreshing keys from key server

Compose toolbar button for OpenPGP & S/MIME signing available via "Customize Toolbar"

Volgens het ontwikkelteam heeft Thunderbird meer dan twintig miljoen gebruikers. Die zullen Thunderbird 102 echter handmatig via Thunderbird.net moeten downloaden. Het is niet mogelijk om vanaf Thunderbird 91 naar de nieuwe versie te upgraden. Dit zal via een toekomstige versie wel mogelijk zijn, maar wanneer is niet bekendgemaakt. Verder verhelpen Thunderbird 102 en Thunderbird 91.11 meerdere kwetsbaarheden.