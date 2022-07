NFI ontwikkelt tools om data uit namaaktelefoons te kopiëren

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft samen met verschillende instanties als onderdeel van het Europese Formobile project meerdere tools ontwikkeld waarmee politie en opsporingsdiensten data en digitale sporen uit namaaktelefoons kunnen kopiëren. Het gaat hierbij om nagemaakte smartphones die vooral in Oost-Europese landen veel voorkomen, maar ook hier door politie worden aangetroffen.

"Iedereen kent de grote merken van telefoons, maar er zijn ook duizenden ‘namaaktelefoons’ op de markt. Net zoals merkkleding wordt nagemaakt, worden ook iPhones nagemaakt", zegt forensisch onderzoeker Coert Klaver van het NFI. Samen met het Zweedse bedrijf MSAB is er software gemaakt die politie kan gebruiken om data uit verschillende soorten namaaktelefoons te kopiëren. Dat moet het werk voor opsporingsdiensten internationaal eenvoudiger maken.

Het gaat onder andere om een analysetool die informatie uit verschillende apps, zoals Signal en Telegram, maar ook in verschillende verschijningsvormen, foto’s en video’s, kan vastleggen in tekst en doorzoekbaar maken. Wat zichtbaar is op foto’s en video’s en hoorbaar in audio legt de tool vast met tekst. Bijvoorbeeld ‘een persoon heeft een wapen in handen’. Alle data wordt vervolgens op een tijdlijn geplaatst en zo doorzoekbaar gemaakt.

Samen met de TU Delft is een tool ontwikkeld om het RAM-geheugen van telefoons uit te lezen. "Niet alles wat op het werkgeheugen staat wordt opgeslagen in gewone geheugen. In werkgeheugen staan soms gegevens die forensisch interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld concepten van e-mails of zoekvragen waar je mee bezig bent", merkt Klaver op. Daarnaast is in het project een trainingsprogramma opgezet om opsporingsinstanties de nieuwe tools effectief te leren gebruiken en de vastgestelde procedures te volgen.

In totaal werkten in het drie jaar durende project negentien Europese organisaties samen om onderzoek van telefoons te vergemakkelijken. "Zelfs bedrijven die tools ontwikkelen om telefoons uit te lezen en die normaal gesproken elkaars concurrent zijn, hebben in dit project samengewerkt om hun vakgebied vooruit te helpen. Samen dachten ze na over hoe je een de nieuwe digitale standaard kan ontwikkelen, ongeacht welke tool straks gebruikt wordt om de telefoon uit te lezen", laat Klaver verder weten.