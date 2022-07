Agentschap Telecom komt met Wbni-zelftest voor digitale dienstverleners

Het Agentschap Telecom heeft vandaag een zelftest gelanceerd waarmee digitale dienstverleners, zoals clouddienstverleners, online marktplaatsen en zoekmachines, kunnen kijken of ze onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (wbni) vallen en aan de zorgplicht voldoen. Ook kunnen digitale dienstverleners (dsp's) zien hoe ze scoren ten opzichte van andere digitale dienstverleners die de zelftest hebben gedaan.

De Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen is de Nederlandse vertaalslag van de Europese Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (de NIB-Richtlijn), die voor meer eenheid in beleid over netwerk- en informatiebeveiliging moet zorgen. Het is gericht op aanbieders van essentiële diensten in onder andere de energie-, de financiële- en vervoerssector en digitale dienstverleners, zoals clouddiensten, zoekmachines en online marktplaatsen.

Het Agentschap Telecom houdt toezicht op bedrijven die onder de Wbni vallen. Voor deze bedrijven geldt een zorgplicht, wat inhoudt dat ze 'passende en evenredige' maatregelen moeten nemen om incidenten te voorkomen, en een meldplicht om incidenten met aanzienlijke gevolgen te melden.

Met de gelanceerde self-assessment tool kunnen bedrijven bepalen of ze een digitale dienstverlener zijn en of de meldplicht en zorgplicht van de Wbni op hen van toepassing zijn. De tool geeft ook weer hoe de dienstverlener ten opzichte van andere dsp's scoort en zijn de uitkomsten te downloaden en te gebruiken om de digitale weerbaarheid aan de directietafel te agenderen, aldus het Agentschap Telecom. De toezichthouder benadrukt dat het invullen van de self-assessment "absoluut anoniem" is.