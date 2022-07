Europarlementariërs willen onderzoek naar schaduwlobby van Big Tech

Drie Europarlementariërs, waaronder de Nederlander Paul Tang, willen dat er een onderzoek komt naar de schaduwlobby van Big Tech. De drie parlementsleden hebben de president van het Europees Parlement hier in een brief om gevraagd. Deze week ging het Europees Parlement akkoord met de Digital Markets Act (DMA) en Digital Services Act (DSA) die nieuwe regels en verplichtingen voor techbedrijven introduceren.

De wetgeving zorgde voor een "gigantische lobby" van voornamelijk bigtechbedrijven, aldus de parlementsleden in hun brief. Ze stellen dat daarbij gebruik is gemaakt van misleidende manieren om beleidsmakers te beïnvloeden. Europarlementariër Georg Riekeles, één van de drie parlementsleden die om het onderzoek vragen, schreef onlangs een column voor The Guardian waarin hij stelt dat Amerikaanse techbedrijven zoals Google en Meta een schaduwlobby toepasten om de EU te verleiden en democratie te ondermijnen.

Volgens de drie Europarlementariërs hebben techbedrijven verschillende lobbycampagnes gefinancierd, zonder dat deze financiering in het transparantieregister van de EU werd vermeld. De parlementsleden willen dat deze "shell companies" die voor het lobbyen werden ingezet worden geïdentificeerd en hun vertegenwoordigers geen toegang meer tot het Europees Parlement krijgen. Ook moet worden onderzocht of de lobbypraktijken succes hadden.