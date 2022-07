Microsoft draait standaard blokkeren van macro's in Office tijdelijk terug

Microsoft heeft besloten om het standaard blokkeren van macro's in Office tijdelijk terug te draaien. Het techbedrijf had de maatregel genomen om gebruikers en organisaties tegen ransomware te beschermen, maar is daar vanwege "feedback" op teruggekomen. De maatregel, die al in de previewversie van het "Current Channel" van Office 365 was doorgevoerd, wordt nu teruggedraaid. Dat laat Microsoft via de eigen website weten.

Veel grote ransomware-aanvallen, zoals die bij de Universiteit Maastricht, begonnen met een Office-document voorzien van een kwaadaardige macro. Om gebruikers te beschermen blokkeert Microsoft Office standaard het uitvoeren van macro's, maar gebruikers kunnen die met een enkele muisklik inschakelen. Vaak voegen aanvallers instructies voor het slachtoffer toe om macro's in te schakelen, bijvoorbeeld omdat dit nodig zou zijn om de inhoud van het document te bekijken.

Om te voorkomen dat aanvallers op deze manier nog malware en ransomware kunnen verspreiden besloot Microsoft afgelopen april een aanpassing in Access, Excel, PowerPoint, Visio en Word door te voeren. Bij Office-documenten afkomstig van het internet worden macro's op zo'n manier geblokkeerd dat die niet meer eenvoudig zijn in te schakelen.

Office laat in dit geval een waarschuwing zien dat er sprake is van een beveiligingsrisico met een link naar een pagina die uitlegt waarom de macro is geblokkeerd. Gebruikers die macro's alsnog in het betreffende document willen inschakelen zullen hiervoor via de bestandseigenschappen verschillende stappen moeten doorlopen. Op 12 april werd de feature in de previewversie van het current Microsoft 365 channel doorgevoerd. Andere versies zouden op een later moment volgen.

In een update meldt Microsoft dat het vanwege feedback heeft besloten de aanpassing terug te draaien. Het bedrijf zegt de "experience" te willen verbeteren en zal die op een nog te bepalen moment weer uitbrengen. Verdere details zijn niet gegeven. Critici stellen dat de macro-blokkade in zijn huidige vorm met name binnen het mkb voor grote problemen zou zorgen. Microsoft wordt dan ook gevraagd de aanpassing te vereenvoudigen en hier duidelijker over te communiceren.