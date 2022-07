Rabobank, elektronicawinkel en politie werken samen bij aanpak "cybercashers"

De Rabobank, politie en een niet nader genoemde elektronicawinkel zijn onlangs een piliot gestart waarbij ze "cybercashers" op heterdaad proberen aan te houden. Het gaat hierbij om personen die via cybercrime verkregen geld proberen te verzilveren. Het wordt bijvoorbeeld gepind, doorgesluisd of gebruikt voor het kopen van online producten en diensten.

Het komt geregeld voor dat een bank een winkel verzoekt om een bestelling vanwege fraude te annuleren. In deze gevallen annuleert de winkel de bestelling, maar doet geen melding bij de politie. In de recent gestarte pilot doet de winkel wel melding bij de politie die hier meteen op acteert, zo laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in een brief over de aanpak van online fraude aan de Tweede Kamer weten.

Doordat de politie over de bestelling wordt ingelicht is het mogelijk om de casher op heterdaad aan te houden voor betrokkenheid bij witwassen. De bank kan besluiten om de persoon in kwestie in het incidentenwaarschuwingssysteem te zetten en de winkel kan de verdachte een winkelverbod opleggen. In het waarschuwingssysteem staan gegevens van personen die een risico vormen. Met de registratie willen banken voorkomen dat iemand bij een andere bank ook fraude pleegt.

"Het belang hierbij is zicht te krijgen op de cashers en het afschrikken van de daders, het verstoren van criminele werkprocessen en het opwerpen van barrières voor toekomstige daders om dit soort activiteiten te ontplooien", zo laat de minister verder weten. De naam van de elektronicawinkel die aan de pilot deelneemt is niet bekendgemaakt.