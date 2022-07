Clearview AI krijgt opnieuw boete van 20 miljoen euro voor overtreden GDPR

Gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI heeft opnieuw een boete van 20 miljoen euro gekregen voor het overtreden van de Europese privacywetgeving GDPR. Na een eerste boete van 20 miljoen euro van de Italiaanse privacytoezichthouder besloot de Griekse privacytoezichthouder een zelfde boete op te leggen. Dat meldt privacyorganisatie noyb.

Noyb besloot samen met een alliantie van andere organisaties vorig jaar een reeks klachten tegen Clearview in te dienen. Clearview beschikt over een systeem met twintig miljard afbeeldingen van gezichten. Daarmee kunnen politiediensten onbekende verdachten herkennen. Meer dan zeshonderd Amerikaanse politie- en opsporingsdiensten zouden van Clearview gebruik hebben gemaakt. Het bedrijf wil de database uitbreiden naar honderd miljard gezichtsafbeeldingen, wat neerkomt op veertien foto's voor elk persoon op aarde.

Naar aanleiding van klachten stelden de Italiaanse en Griekse privacytoezichthouders een onderzoek naar Clearview AI in. Daaruit bleek dat het bedrijf biometrische en locatiegegevens van Italiaanse en Griekse burgers illegaal verwerkt. Ook heeft het de GDPR overtreden door gebruikers niet adequaat te informeren, het niet beperken van de gegevensverwerking en het niet hebben van een dataretentiebeleid. Vanwege de overtredingen besloten de toezichthouders elk een boete van 20 miljoen euro op te leggen.

"De uitspraak is duidelijk: de GDPR is van toepassing omdat Clearview AI zijn software gebruikt om het gedrag van mensen in Griekenland te monitoren, ook al is het bedrijf gevestigd in de VS en biedt het zijn diensten niet aan in Griekenland of de EU. Het verzamelen van beelden voor een biometrische zoekmachine is illegaal. Niet alleen zou Clearview nu alle tot nu toe verzamelde afbeeldingen van Griekse burgers moeten verwijderen, maar ook de biometrische informatie die nodig is om naar een specifiek gezicht te zoeken", aldus noyb.

De Griekse privacytoezichthouder oordeelde ook dat Clearview een Europese vertegenwoordiger moet aanwijzen, zodat Europese burgers eenvoudiger hun rechten kunnen uitoefenen en toezichthouders een contractpersoon in de EU hebben.