Overheid waarschuwt vakantiegangers voor gebruik van openbare wifi

De overheid waarschuwt vakantiegangers voor internetten via openbare wifi en adviseert het gebruik van een databundel of een vpn. De waarschuwing wordt gegeven via VeiligInternetten.nl, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en ECP Platform voor Informatiesamenleving.

"Check jij nog even je socials op Sicilië of stuur je nog een factuur vanuit de Filipijnen? Doe dit nooit via openbare wifi. Gebruik je databundel of maak gebruik van een VPN als je toch op openbare wifi wilt. Criminele hackers kunnen anders gemakkelijk toegang krijgen tot je laptop of mobiel en zo bij jouw gegevens", aldus de waarschuwing die via e-mail is verstuurd. Vakantiegangers die iets willen betalen of hun saldo checken krijgen tevens het advies om de app voor internetbankieren te gebruiken.

Volgens VeiligInternetten.nl is het gebruik van een openbaar wifi-netwerk nooit veilig, of er nu een wachtwoord nodig is om toegang te krijgen of niet. "Zodra je inlogt op een openbaar wifi-netwerk, kan een hacker heel eenvoudig toegang krijgen tot je apparaat en daardoor tot je persoonlijke en belangrijke gegevens. Want hackers hebben speciale apparatuur die een netwerk aanmaakt met de naam van het openbare wifi-netwerk, waar jouw apparaat vervolgens verbinding mee maakt."

Gebruikers hebben dit niet door, aldus het initiatief. "Maar wat er gebeurt is dat je internet- en dataverkeer via het netwerk van de hacker gaat. Hij heeft vervolgens toegang tot heel veel gegevens op je apparaat. Die de hacker vervolgens kan gebruiken voor identiteitsfraude, om in te loggen op je e-mail of Facebook-account, voor het onderscheppen van DigiD-accounts of bijvoorbeeld het aanpassen van transactiegegevens van online bankieren."

Voor smartphonegebruikers wordt dan ook aangeraden om te internetten via een databundel. "Dat kost geld, maar is veel veiliger. Of gebruik een VPN. Ook met je computer kun je het beste via een VPN gebruikmaken van een openbaar wifi-netwerk."